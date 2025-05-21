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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencilerden biri daha hayatını kaybetti

        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencilerinden birinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:01
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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencilerden biri daha hayatını kaybetti
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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencilerinden birinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren ve ekiplerce sudan çıkarıldıktan sonra tedavi altına alınan Yiğitcan Kıran, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kıran'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Lise öğrencileri Orhan Kadirhan Bilkay, Yiğitcan Kıran ve A.Ö. serinlemek için girdikleri suda bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

        Dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

        Öğrencilerden A.Ö'nin ise tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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