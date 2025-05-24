Ordu'da uçurumdan devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
–Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde uçurumdan devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
–Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde uçurumdan devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 52 LF 954 plakalı otomobil ile seyir halindeyken Mollalı Mahallesi’nde yaklaşık 200 metrelik uçurumdan devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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