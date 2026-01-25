Habertürk
Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'nun Korgan ilçesinde "1. Kış Festivali" gerçekleştirildi

        Ordu'nun Korgan ilçesinde "1. Kış Festivali" düzenlendi.

        Giriş: 25.01.2026 - 19:21 Güncelleme: 25.01.2026 - 19:21
        Ordu'nun Korgan ilçesinde "1. Kış Festivali" gerçekleştirildi
        Ordu'nun Korgan ilçesinde "1. Kış Festivali" düzenlendi.

        Korgan Belediyesince 1700 rakımlı Korgan Yaylası'nda organize edilen festivalde, off-road kulüpleri gösteri yaptı.

        Parkurdaki 15 aracın kıyasıya yarışlarını vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Kızak yarışlarının da yapıldığı festivalde katılımcılara lahana çorbası, közde patates ve turşu ikram edildi.

        Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, yaptığı açıklamada, bu yıl birincisini düzenledikleri festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, soğuk havaya rağmen ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

        Korgan, festivalin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

