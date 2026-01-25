Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'da 21. Çambaşı Kış Festivali sona erdi

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 21. Çambaşı Kış Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:06 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:06
        
        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 21. Çambaşı Kış Festivali sona erdi.

        Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesinin işbirliğinde Çambaşı Yaylası'nda organize edilen festivalin son günü folklor gösterisiyle başladı.

        Kızak yarışı ve karda güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı sanatçılar konser verdi.

        Katılımcılara lahana çorbası, közde patates ve turşu ikram edilen festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

        Festivale, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Kabadüz Kaymakamı Görkem Nalçacı, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile vatandaşlar katıldı.



