Ordu'da 21. Çambaşı Kış Festivali sona erdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 21. Çambaşı Kış Festivali sona erdi. Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesinin işbirliğinde Çambaşı Yaylası'nda organize edilen festivalin son günü folklor gösterisiyle başladı. Kızak yarışı ve karda güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı sanatçılar konser verdi. Katılımcılara lahana çorbası, közde patates ve turşu ikram edilen festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı. Festivale, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Kabadüz Kaymakamı Görkem Nalçacı, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.