        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 18:38 Güncelleme: 25.01.2026 - 18:38
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Ünye

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Ahmet Ali Uzun

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Umut Durur, Ahmetcan Büyükgöz, Muhammed Aray, Oktay Tetik )

        İstanbul Gençlik: Mejias, Palonsky, Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Fatih Eren Uğur (Caner Çiçekoğlu, Yiğit Savaş Kaplan, Hakan Kocal, Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)

        Setler: 23-25, 22-25, 19-25

        Süre: 95 dakika (33, 32, 30)




        ORDU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

