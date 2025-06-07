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        Ordu'da bir kişinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da bir kişinin evinin bahçesinde ölü olarak bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 21:55 Güncelleme: 07.06.2025 - 22:04
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        Ordu'da bir kişinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da bir kişinin evinin bahçesinde ölü olarak bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi'nde 4 Haziran'da bahçesinde ölü bulunan E.K'nin (68) başına ezici ve kesici aletle vurulması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Timlerinden oluşan ekiplerce, olayın aydınlatılması ve fail veya faillerin tespiti amacıyla operasyon başlatıldı.

        Operasyonda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen N.U. (62), A.U. (49), Y.B. (60) ve S.G. (41) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden N.U, A.U. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, olayda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, şüpheli S.G'nin sakladığı bölgede ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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