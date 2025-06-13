Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde Yunus Emre'yi anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:26 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde Yunus Emre'yi anma programı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeyh Yunus Emre Türbesi'ndeki program, tasavvuf müziği dinletisi ile başladı.

        İlahilerin okuduğu programda, İlçe Müftüsü Ali Fuat Bayram dua etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan'ın da konuşma yaptığı programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Eren'in söyleşi yaptığı programa, Vali Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu

        Benzer Haberler

        Ordu'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Ordu'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Ordu'da Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Ordu'da Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Kıbrıs gazisi Kani Demir, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Kani Demir, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kavgada bıçaklanarak öldürüldü
        Kavgada bıçaklanarak öldürüldü
        'Cevizci Dede' çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor
        'Cevizci Dede' çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor
        Ordu'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
        Ordu'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı