Ordu'da Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yunus Emre'yi anma programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeyh Yunus Emre Türbesi'ndeki program, tasavvuf müziği dinletisi ile başladı.

İlahilerin okuduğu programda, İlçe Müftüsü Ali Fuat Bayram dua etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan'ın da konuşma yaptığı programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Eren'in söyleşi yaptığı programa, Vali Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile öğrenciler katıldı.