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        Ordu'da denize girmek 2 gün yasaklandı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:29
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        Ordu'da denize girmek 2 gün yasaklandı
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        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günü, il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

        Açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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