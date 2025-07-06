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        Red Bull Yağlı Direk etkinliği Ordu'da gerçekleştirildi

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde Red Bull Yağlı Direk etkinliği Ordu'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:45
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        Red Bull Yağlı Direk etkinliği Ordu'da gerçekleştirildi
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        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde Red Bull Yağlı Direk etkinliği Ordu'da yapıldı.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Altınordu ilçesindeki Taşbaşı iskelesinde düzenlenen etkinlikte, yarışmacılar gres yağına bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştı.

        Toplam 54 katılımcının yarıştığı etkinlikte, deniz polisi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çevre güvenliğini sağladı.

        Birinci olan yarışmacıya altın hediye edildi.

        Öte yandan etkinliği takip eden çok sayıda kişi eğlenceli anlara tanıklık etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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