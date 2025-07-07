Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Fatma Obi, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Atlaş ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

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