Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        GÜNCELLEME - Ordu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 20:53 Güncelleme: 13.07.2025 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Ordu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçedeki organize sanayi bölgesinde yer alan kağıt ve plastik gibi malzemelerin yer aldığı geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, belediye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına 100'den fazla personel, 20 araç ile müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Öte yandan yangında tesiste hasar oluşurken, tesise ait bir iş makinesi de zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"

        Benzer Haberler

        Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Ordu'da LGS sınavında tam puan alan Balcı, başarısını disiplinli çalışmaya...
        Ordu'da LGS sınavında tam puan alan Balcı, başarısını disiplinli çalışmaya...
        Ordu'da denize giren Afgan uyruklu çocuk boğuldu
        Ordu'da denize giren Afgan uyruklu çocuk boğuldu
        Ordu'da 7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Ordu'da 7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler meclis toplantısında konuştu:
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler meclis toplantısında konuştu: