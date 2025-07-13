GÜNCELLEME - Ordu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan yangında tesiste hasar oluşurken, tesise ait bir iş makinesi de zarar gördü.

Yangına 100'den fazla personel, 20 araç ile müdahale etti.

İlçedeki organize sanayi bölgesinde yer alan kağıt ve plastik gibi malzemelerin yer aldığı geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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