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        Ordu'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

        Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 21:01 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:07
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        Ordu'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
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        Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde İ.K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Olay anında çevrede bulunan Y.F. ile C.K. da seken kurşunlar sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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