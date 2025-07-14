Ordu'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Olay anında çevrede bulunan Y.F. ile C.K. da seken kurşunlar sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde İ.K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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