İstanbul'da düzenlenecek Ordu Günleri'nin hazırlıkları başladı

İstanbul'da 20-23 Kasım'da düzenlenecek 14. Ordu Günleri'nin değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Vali Muammer Erol, Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda, etkinliğin Orduluları bir araya getirme fırsatı sunduğunu söyledi.

Ordu ekonomisine yön veren firmaların tanıtım günlerinde yer alması gerektiğini belirten Erol, bu tür etkinliklerin diğer katkısının da Ordulu olmayan kişilerin de kente gelmekle ilgili bir fikir edinmeleri olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise etkinlikte siyasetin bir kenara bırakılmasını ve Ordu kimliğinin ön plana çıkarılmasını istedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da etkinliğin bu yıl farklı yerde Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda ifade etti.

Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Genel Başkanı Necati Özdemir de "İstanbul'da bir milyon Ordulu yaşıyor. İstanbul'suz Ordu olmuyor, Ordu da İstanbul'suz olmuyor. Ordu Günleri'ni daha coşkuyla, Ordu'dan gelen belediye başkanlarımızla, oda başkanlarımızla beraber Valiliğimiz ve Büyükşehrimizle birlikte daha coşkulu geçeceğini ümit ediyorum. Kendimize yakışır bir turizm ve kültür günü yapacağımıza eminim." diye konuştu.