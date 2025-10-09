Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        İstanbul'da düzenlenecek Ordu Günleri'nin hazırlıkları başladı

        İstanbul'da 20-23 Kasım'da düzenlenecek 14. Ordu Günleri'nin değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

        Giriş: 09.10.2025 - 16:00 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:00
        İstanbul'da düzenlenecek Ordu Günleri'nin hazırlıkları başladı
        İstanbul'da 20-23 Kasım'da düzenlenecek 14. Ordu Günleri'nin değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

        Vali Muammer Erol, Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda, etkinliğin Orduluları bir araya getirme fırsatı sunduğunu söyledi.

        Ordu ekonomisine yön veren firmaların tanıtım günlerinde yer alması gerektiğini belirten Erol, bu tür etkinliklerin diğer katkısının da Ordulu olmayan kişilerin de kente gelmekle ilgili bir fikir edinmeleri olduğunu kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise etkinlikte siyasetin bir kenara bırakılmasını ve Ordu kimliğinin ön plana çıkarılmasını istedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da etkinliğin bu yıl farklı yerde Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda ifade etti.

        Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Genel Başkanı Necati Özdemir de "İstanbul'da bir milyon Ordulu yaşıyor. İstanbul'suz Ordu olmuyor, Ordu da İstanbul'suz olmuyor. Ordu Günleri'ni daha coşkuyla, Ordu'dan gelen belediye başkanlarımızla, oda başkanlarımızla beraber Valiliğimiz ve Büyükşehrimizle birlikte daha coşkulu geçeceğini ümit ediyorum. Kendimize yakışır bir turizm ve kültür günü yapacağımıza eminim." diye konuştu.

        ORDEF Genel Başkan Yardımcısı Sezer Turan da etkinlikle ilgili sunum yaptı.

        Valilik himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve ORDEF iş birliğindeki etkinliğin değerlendirme ve istişare toplantısında, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri görüş ve önerilerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

