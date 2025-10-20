Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde Hacimli ve Katı Atık Toplama Merkezi'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 19:37 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde Hacimli ve Katı Atık Toplama Merkezi'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bayramca Mahallesi'ndeki merkezde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının yapıldığı merkezde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Ordu'da sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenl...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Ordu'da sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenl...
        Ordu'da balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        Ordu'da balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        'Ordu tostu'nun ünü sınırları aştı
        'Ordu tostu'nun ünü sınırları aştı
        Ordu'da Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları düzenlendi
        Ordu'da Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları düzenlendi
        Kardeşlerin üzerine inşaatta demir parçaları düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Kardeşlerin üzerine inşaatta demir parçaları düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Ordu'da çalıştıkları inşaatta üzerlerine demir parçaları düşen kişi öldü, k...
        Ordu'da çalıştıkları inşaatta üzerlerine demir parçaları düşen kişi öldü, k...