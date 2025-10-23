Ordu'da büyükbaş hayvanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Kumru ilçesinde büyükbaş hayvanın saldırdığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Kumru ilçesinde büyükbaş hayvanın saldırdığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayabaşı Mahallesi'ndeki ahırında çalışan Cemalettin Güdek (61), büyükbaş hayvanlarından birinin saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Güdek, sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güdek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.