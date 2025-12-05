Habertürk
        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        05.12.2025 - 22:21
        Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülyalı ilçesinde operasyon yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, şüpheliler S.Ş. (32), B.Y. (40) ile A.B'nin (28) bulunduğu araçta arama yapıldığı ve 17 bin 640 uyuşturucu hap, 1 gram kubar esrar ve 50 tabanca fişeği ele geçirildiği ifade edildi.

        Operasyonda gözaltına alınan B.Y. ile A.B'nin tutuklandığı, S.Ş'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

        Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu hap sayısının kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

