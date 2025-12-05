Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülyalı ilçesinde operasyon yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şüpheliler S.Ş. (32), B.Y. (40) ile A.B'nin (28) bulunduğu araçta arama yapıldığı ve 17 bin 640 uyuşturucu hap, 1 gram kubar esrar ve 50 tabanca fişeği ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Y. ile A.B'nin tutuklandığı, S.Ş'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu hap sayısının kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu kaydedildi.