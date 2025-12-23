Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan karaca öldü

        Ordu'nun Korgan ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı karaca öldü.

        23.12.2025 - 21:32
        Ordu'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan karaca öldü
        Ordu'nun Korgan ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı karaca öldü.

        Çamlı Mahallesi'nde sokakta bulunan köpekler, mahalleye inen karacayı kovalamaya başladı.

        Kaçmaya çalışan karaca, köpeklerin saldırısı sonucu öldü.

        Köpekler, olayı fark eden mahalle sakinlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

        Olay, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

