Ordu'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan karaca öldü
Ordu'nun Korgan ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı karaca öldü.
Çamlı Mahallesi'nde sokakta bulunan köpekler, mahalleye inen karacayı kovalamaya başladı.
Kaçmaya çalışan karaca, köpeklerin saldırısı sonucu öldü.
Köpekler, olayı fark eden mahalle sakinlerince bölgeden uzaklaştırıldı.
Olay, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
