Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Los Angeles 2028'de madalya hedefiyle çalışıyor

        Türkiye'yi üç kez paralimpik oyunlarında temsil etme başarısı gösteren Ordulu milli atıcı Çağla Baş, dördüncü kez katılmak istediği organizasyonda madalya kazanabilme hedefiyle çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 13:26 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Los Angeles 2028'de madalya hedefiyle çalışıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'yi üç kez paralimpik oyunlarında temsil etme başarısı gösteren Ordulu milli atıcı Çağla Baş, dördüncü kez katılmak istediği organizasyonda madalya kazanabilme hedefiyle çalışıyor.

        Kariyerinde dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan Çağla Baş, hazırlıklarını Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda sürdürüyor.

        Çağla Baş, AA muhabirine, 17 yıldır bu sporla uğraştığını belirterek, daha önce Türkiye'yi 2016, 2020 ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda temsil ettiğini hatırlattı.


        Bu başarısını 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek organizasyona katılarak sürdürmek istediğini ifade eden Çağla, öncelikli olarak kota almak için hazırlandığını belirtti.

        Çağla, bu yıl düzenlenecek ve paralimpik oyunlarına kota veren turnuvalarda başarı göstererek Los Angeles biletini almak istediğini kaydederek, "Haftanın beş günü yoğun bir şekilde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Bu yıl içerisinde kota yarışmaları olacak. Bu organizasyonlara kadar iyi bir hazırlık süreci geçirmek istiyorum." dedi.

        Dördüncü kez paralimpik oyunlarında olmayı çok istediğinin altını çizen Çağla, şunları kaydetti:

        "Üç kez katıldığım paralimpik oyunlarında istediğim madalyaya ulaşamadım ama pes etmek istemiyorum. Kariyerimde birçok başarı var. Ama benim tamamlamam gerektiğine inandığım bir hikayem var. O yüzden bu yolda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Pazılın son parçası eksik. Bu da paralimpik madalyası. Rengi hiç önemli değil. Ama paralimpik madalyasının benim olmasını çok istiyorum. Çünkü çok emek verdim. Her sporcu gibi benim de hayalim bu madalyayı kazanabilmek. Bu hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum."

        Çağla Baş, kulüp antrenörü Mustafa Atalay'ın kendisine verdiği program doğrultusunda çalıştığını aktararak, "Kulübüm olsun, antrenörüm olsun bütün imkanları benim için sağlıyorlar. Ailem de en büyük destekçilerimden. Şu anda benim için her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı

        Benzer Haberler

        Ordu Rıhtımı 140 metre daha uzatılıyor Kruvaziyer gemileri ile aylık 10 bin...
        Ordu Rıhtımı 140 metre daha uzatılıyor Kruvaziyer gemileri ile aylık 10 bin...
        Ordu'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tut...
        Ordu'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tut...
        Kendilerini güvenlik güçleri ve savcı olarak tanıtıp, yaşlıları 1 milyon TL...
        Kendilerini güvenlik güçleri ve savcı olarak tanıtıp, yaşlıları 1 milyon TL...
        Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı 300 binden fazla kışlak ilaçlanıyor
        Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı 300 binden fazla kışlak ilaçlanıyor
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor
        Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor