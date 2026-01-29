Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'den Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'ne ziyaret

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:25 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:25
        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'den Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'ne ziyaret
        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde sporcularla bir araya geldi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Sporcularla sohbet eden Akyol, azim, disiplin ve kararlılığın başarıya giden yoldaki önemine işaret etti.

        Sporcuların sorularını yanıtlayan Akgül, düzenli çalışma ve inancın şampiyonluk yolculuğundaki en güçlü anahtar olduğunu vurguladı.

        Yüksel ise sporcuların her zaman yanında olduklarının altını çizdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

