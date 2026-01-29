Ordu'da hayırseverlerden eğitime destek
Ordu'nun Fatsa ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılacak atölyeler için protokol imzalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi'nde kurulması planlanan atölyelerle ilgili imza töreni düzenlendi.
Vali Muammer Erol, makamında gerçekleştirilen törende, atölyelerin, hayırsever iş insanları ve meslek kuruluşlarınca yaptırılacağını belirtti.
Erol, 7 atölyenin hayırlı olmasını dileyerek, hayırsever iş insanlarına ve meslek kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.
Protokol, Vali Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Fatsa Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Baş, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ile iş insanları Üzeyir Erdoğan, Bahri Enez, İsa Yüksel, Mustafa Doğruca ve Taner Okutan tarafından imzalandı.
