Karayoluna giren büyükbaş sürüsü, zor anlar yaşattı

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ORDU'da otlamaya çıkarıldıkları mezradan kaçan büyükbaş hayvan sürüsü, 3 kilometre yol gidip, OrduGiresun Karayolu'na çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan hayvanlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'ndeki mezraya otlamaya götürülen 10 büyükbaş, kaçtı. Yaklaşık 3 kilometre yol kat edip, OrduGiresun Karayolu'na giren hayvanlar, trafiğin aksamasına neden olup, sürücülere zor anlar yaşattı.

Daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, sokak aralarında da ilerleyen hayvanlar, ihbarla bölgeye gelen trafik polisi ekiplerince, sahiplerine teslim edildi.

Bazı vatandaşlar, karayoluna giren hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



ORDU 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:33

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