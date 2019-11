Kibar: "Birlikte yöneteceğiz"

1 milyar dolarlık et

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar birlikte, istişare ile yönetmenin Fatsa’ya değer katacağını söyledi.

Başkan İbrahim Etem Kibar, Fatsa kamu kurumlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Ziyaretler sonunda bir açıklama yapan Başkan Kibar, “Kamu kurumlarımızla her zaman iş birliği içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ortaklaşa yaptığımız etkinliklerimizle her zaman faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Bu birlikteliğimizi gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizle istişare ediyor, pekiştiriyoruz. Fatsamıza katkı sağlayacak olan her türlü projenin ve çalışmanın arkasında yer alıyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi daha güzel hale getireceğiz” dedi.

