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140 yıllık fener, sosyal tesis olarak hizmet verecek Ordu’nun Perşembe ilçesinde, Fransızlar tarafından 140 yıl önce yapılan deniz feneri, sosyal tesis olacak

İHA

140 yıllık fener, sosyal tesis olarak hizmet verecek Ordu’nun Perşembe ilçesinde, Fransızlar tarafından 140 yıl önce yapılan deniz feneri, sosyal tesis olacak

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan ve Fransızlar tarafından 1880 yılında yapılan deniz feneri, yapılan restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.
1880 yılında Fransızlar tarafından Osmanlı Devleti'ne olan borçları karşılığında yapılan ve halen deniz yolcularına hizmet veren Çamburnu Feneri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Perşembe Belediyesi arasında geçen aylarda imzalanan protokol ile Perşembe Belediyesine kiralandı. 10 yıllığına kiralanan 40 metre yüksekliğindeki fener, gerekli restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından sosyal tesis haline getirilerek, turizme kazandırılacak.

“Perşembe Belediyesi adına işletilecek”
Perşembe Belediyesi olarak Çamburnu Feneri’ni 10 yıllığına Kıyı Emniyeti Trabzon Bölge Müdürlüğünden kiraladıklarını hatırlatan Başkan Tandoğan, “Orada tarihi bir yapı var, 1880 yılında Fransızların, Osmanlı Devleti’nin alacağına karşılık yapılmış bir fener. Zamanın teknolojisine göre denizcilere yol göstermiştir. Bunlardan, Mersin, Sinop ve Perşembe olmak üzere Türkiye’de üç tane var. Şu an yeni versiyonuyla uzaktan kumandayla hemen yanında teknolojiye uygun başka bir fener olarak halen aktif olarak görevine devam etmektedir. Eski fener tarihi bir eser olarak oradadır. Biz oranın arazi olarak temizliğini yaptık. Halihazır haritasını da yaptıktan sonra, oranın yapısına uygun bir proje geliştireceğiz. Burası tamamen Perşembe Belediyesi’nin sosyal tesisi olacak. Her hangi bir kurum ya da kuruluşa verilmeyecek. Belediyemiz adına PERBEL şirketi işletecek” diye konuştu.

“İlçe turizmine kazandırılacak”
Başkan Tandoğan, bölgede bulunan binaların restore edileceğini ifade ederek, “Orada iki ayrı bina var. Bunların yapılarını inceleceğiz. Binalara uygun olan bir restorasyon uygulayacağız ve ilçemiz turizmine kazandıracağız. Burayı canlandırıp halkımızın hizmetine açmak istiyoruz. Nefes almak isteyen insanlarımızın ailesiyle birlikte dinlenmek, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek, yemeklerini yerken, çay kahve içip sohbet etmek inanın ömürlerine ömür katacaktır” şeklinde konuştu.
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, restorasyon çalışmaları sonrasında Çamburnu Feneri’nde kültürel köşe kurulacağını da belirterek, “Yani bir kültürel faaliyet köşesi de hazırlamayı planlıyoruz. Çünkü Ordu’nun ve Perşembe’nin buna ihtiyacı var. Her iki belediyenin de böyle bir sosyal tesisi yok. Umuyorum çok güzel bir mekan olacak. Bunun için de herkesten yargısız infaz değil, destek bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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