Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı 1960'ların 'scooter'ı Vespa motosikleti ile 5 kez dünyayı turlayan, 19 kez Londra'ya gidip gelen, ABD’nin Teksas çölünü tek başına geçen Ordulu efsane motosikletçi Osman Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı 1960'ların 'scooter'ı Vespa motosikleti ile 5 kez dünyayı turlayan, 19 kez Londra'ya gidip gelen, ABD’nin Teksas çölünü tek başına geçen Ordulu efsane motosikletçi Osman Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı 1960'ların 'scooter'ı Vespa motosikleti ile 5 kez dünyayı turlayan, 19 kez Londra'ya gidip gelen, ABD’nin Teksas çölünü tek başına geçen Ordulu efsane motosikletçi Osman Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı

Vespa motosikleti ile dünyayı 5 kez dolaşacak kadar kilometre yapan ve efsanevi motosikletli olarak tanınan ve hayatını kaybeden Ordulu Osman Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı.
1959 yılında Yalova Karamürsel’deki NATO Üssü’nde garson olarak çalışan Gürsoy, 1966’da bir arkadaşı aracılığı ile İngiltere’deki bir firmaya iş başvurusunda bulduktan sonra çalışmaya gider. İngiltere’deki ilk aylarında eşi ve çocukları yanında olmadığı için çok canı sıkılan Gürsoy, satın aldığı ikinci el şehir motosikleti Vespa’yla çevre gezileri yapmaya başlar. 1969 yılında, Ordu’ya yaz tatiline gidip gelen Osman Gürsoy, 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Avrupa turuna başlar. Arnavutluk ve Finlandiya hariç tüm Avrupa’yı gezen Osman Gürsoy, bu gidiş gelişlerde OrduLondra arasını 19 kez kat eder.

Teksas çölünü bir günde geçmişti
1978 yılında gözünü Amerika’ya diken ve işyerinden üç ay izin alan Gürsoy, ABD vizesi aldıktan sonra Vespa’sını paketleyip New York’a gönderir, kendisi de uçağa atlayıp New York’a geçer. New York’tan Colombia, FloridaMiami, Atlanta, Tenessee, Alabama, Arkansas ve Dallas’tan sonra Teksas’a varır. Önüne sıcaktan otomobil aksamlarının eridiği Teksas çölü çıkar. Herkesin ‘geçemezsin’ dediği bir zamanda Karadeniz inadı tutar ve Teksas çölüne girer ve 600 kilometrelik yolu bir günde tamamlar.

36 yılı motosiklet sırtında geçti
Osman Gürsoy, İngiltere’ye döndükten sonra çalışmasını sürdürür. Yıllık izinlerde Türkiye’de yine emektar Vespa ile gider gelir. 82 yıllık ömrünün 36 yılını motosikleti ile geçirir. Bugüne kadar dünyanın çevresini beş kez dolaşacak kadar yol yapar. Gezilerinde, 3 bin saat motor üzerinde kalır. Sekiz ton yakıt, 350 kilo yağ harcar.
1986 yılında motorunu, minibüse yükleyerek Türkiye’ye getiren ve o günden bu yana Boztepe’deki evinde emeklilik günlerini geçiren, bir süredir de rahatsız olan Osman Gürsoy, dün gece vefat etti. Korona virüsü (Kovid19) şüphesiyle hayatını kaybettiği öğrenilen Gürsoy, evinde helallik alındıktan sonra, kılınan cenaze namazının ardından tedbirler eşliğinde Nizamettin Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

"Motosikletine aşıktı"
Osman Gürsoy’un yeğeni Hayati Akyol, “Yıllarca İngiltere’de çalıştı, motor meraklısı. Lafın bittiği yerdeyiz. İki aydır hastaydı ve maalesef aramızdan ayrıldı. Motor, Vespa aşığıydı, çok seviyordu. Avrupa’nın nerdeyse tamamını gezdi. Motoruna aşık bir insandı. Uzun süredir rahatsızlığı vardı. Hastanelere giderken korona virüsü kaptığı da söyleniyor ancak sürekli tedavi de alıyordu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor
Fatsa’da çevreci adım
YEREL HABERLER Fatsa’da çevreci adım
Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan `kurallara uyulmuyor´ tepkisi
YEREL HABERLER Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan ...
‘Efsane motosikletçi’ hayatını kaybetti 1960'ların 'scooter'ı Vespa motosikleti ile 5 kez dünyayı turlayan, 19 kez Londra'ya gidip gelen, ABD’nin Teksas çölünü tek başına geçen Ordulu efsane motosikletçi Osman Gürsoy, vefat etti
YEREL HABERLER ‘Efsane motosikletçi’ hayatını kaybetti 1960'ların ...
Kur’an-ı Kerim kurslarındaki gençlere malzeme desteği
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim kurslarındaki gençlere malzeme desteği
Altınordu Belediyesi’nden engelli bireylerin dostu kaldırım
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden engelli bireylerin dostu ...
Ordu’da sürücülere hız ve kırmızı ışık cezaları
YEREL HABERLER Ordu’da sürücülere hız ve kırmızı ışık cezaları
Ordu’da 15 kadına fuhuş cezası
YEREL HABERLER Ordu’da 15 kadına fuhuş cezası
Ordu'da polis ekiplerinden anonslu denetim
YEREL HABERLER Ordu'da polis ekiplerinden anonslu denetim
Sarmaşık, otoyola bağlanmak için gün sayıyor Bağlantı yolu, hem zamandan hem ekonomiden tasarruf sağlayacak
YEREL HABERLER Sarmaşık, otoyola bağlanmak için gün sayıyor Bağlantı ...
Fatsa’da kapalı pazar yeri, mart ayı sonunda hizmete girecek
YEREL HABERLER Fatsa’da kapalı pazar yeri, mart ayı sonunda hizmete ...
Ordu’da zabıtanın Kovid-19 denetimleri
YEREL HABERLER Ordu’da zabıtanın Kovid-19 denetimleri
45 yıldır her yediği dokundu, yapılan işlemle 20 dakikada hayata döndü
YEREL HABERLER 45 yıldır her yediği dokundu, yapılan işlemle 20 ...
Tünel kazasında ölen kardeşlerin davasında mahkemeden farklı karar
YEREL HABERLER Tünel kazasında ölen kardeşlerin davasında mahkemeden ...
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
YEREL HABERLER 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı
Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Ordu’da 91 yeni yoğun bakım yatağı eklendi, 139’u yolda
YEREL HABERLER Ordu’da 91 yeni yoğun bakım yatağı eklendi, 139’u ...
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
YEREL HABERLER Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
Çöp konteynerleri virüs tehlikesine karşı ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Çöp konteynerleri virüs tehlikesine karşı ilaçlanıyor
Sağlık çalışanları uyardı: “Lütfen kurallara dikkat edin” Korona virüsü yenen hemşireler, o anları anlattı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları uyardı: “Lütfen kurallara dikkat ...
Altınordu Belediyesi altyapı seferberliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi altyapı seferberliğini ...
Ormanda kestiği ağaç ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Ormanda kestiği ağaç ölümüne neden oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X