Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Ordu’nun Ünye ilçesinde kar yağışının etkisini göstermesiyle beraber balıkçı esnafı da satışlarının umduğu gibi gitmediğini söyledi.

Ünye'de yıllarını balıkçılık mesleğine adayan 41 yaşındaki Ercan Kartal, son günlerde etkili olan yağışların, satışlarda olumsuz etki oluşturduğunu söyleyerek, balık tezgahlarının hafta sonuna doğru daha da azalacağını ifade etti. Tezgahlarında balık satışlarının azaldığına değinen Ercan Kartal, "Tezgahlar şu an için boş diyebiliriz. Hava şartları ve kar yağışından dolayı kayıklarımız denize açılamıyor. Bu hafta sonuna kadar hemen hemen balıklar tezgahlarda kalmaz gibi görünüyor. Çünkü hava sert olduğu için kayıklar denize açıldığında cihazlarımız balığı göstermiyor. Barbunda, mezgitte ve hamside boy yasağı sınırı halen devam ediyor. Ama şu son dönemlerde hamsiyle ilgili sınırlamada biraz daha üzerine düşüyorlar. Hamsi boy ölçüleri normal boyutlarda olursa fiyatı 25 ile 30 lira aşağı düşmez. Şu an tezgahta olan balıklar kültür balıkları, çupra, levrek, somon, ala balık var. Alabalık ile somon 35, çupra 45, levrek 50 lira olarak satıyoruz" dedi.

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