(Özel haber) 83 yaşındaki antrenör 58 yıldır takımın başında Ordu’da, Esnafspor’un antrenörü, takım kurulduğundan bu yana hiç değişmedi Takımın ilk ve halen devam eden antrenörü Aziz Tokat: “Amacım sporcu yetiştirmek, Allah ömür verirse devam edeceğim”

Ordu 1. Amatör Küme’de mücadele eden Esnafspor'un 58 yıllık antrenörü 83 yaşındaki Aziz Tokat, ilk günkü heyecanla gençlere futbolun inceliklerini öğretiyor.

Kentte, esnaflar tarafından 1963 yılında kurulan Esnafspor'da, 24 yaşından bu yana antrenörlük yapan Aziz Tokat, 83 yaşında olmasına rağmen futboldan ayrılamıyor. Şimdiye kadar takımda çeşitli başarılara imza atan Amatör B lisanslı antrenör Aziz Tokat, Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig ve diğer profesyonel liglerde mücadele eden takımlarda oynayan çok sayıda futbolcu ve kalecinin yetişmesinde önemli rol üstlendi. Özellikle 19632000 yılları arasında Ordu’da önemli bir ses getiren takım, yaklaşık 40 profesyonel sporcuyu yetiştirirken, milli takıma da oyuncular gönderdi.



“Amacım sporcu yetiştirmek”

Amacının, Türk futboluna oyuncu yetiştirmek olduğunu ifade eden Aziz Tokat, “Esnafspor 1961 yılında faaliyete geçirdik, resmi olarak da 1963 yılında kurduk. Kurulduğundan bu yana Esnafspor’un başındayım. Yaklaşık 60 yıl oldu ve halen devam ediyorum. Amacımız Ordu ve Türk futboluna sporcu yetiştirmek. Esnafspor Kulübü’nde çok yetenekli oyunculardan Orduspor, Beşiktaş, Galatasaray’a gitti, çok yetenekli sporcular vardı. Bunlar Esnafspor’dan bizim zamanımızda yetişti. Ancak eskisi gibi olmuyor, bir buçuk yıldır virüs yüzünden çocukları çalıştıramadık. Allah izin verirse bu virüs kalkar ve Eylül ayından itibaren yeniden idmanlara başlayacağız” dedi.



“Allah ömür verirse devam edeceğim”

Yaklaşık 40 profesyonel sporcuyu yetiştirdiğini ifade eden Tokat, “10’a yakın milli takıma giden sporcularımız var. Yaşım müsaade ettiği ve Allah bana sağlık verdiği sürece devam edeceğim. Yeni bir yönetimle iyi bir takım kurmaya uğraşıyoruz. Biz Esnafspor’u 7 arkadaş kurmuştuk, vefat edenler oldu, bırakanlar oldu. Ancak ben sporcu sevdiğim için halen devam ediyorum. Çocukları sevdiğim için devam ediyorum. Ben her gün spor yapıyorum ve idmanlar yapıyorum” şeklinde konuştu.



Kartal Murat Tokat: “İlk günkü heyecanla bize örnek oluyor”

Takımda, antrenörlük ve yöneticilik yapan Aziz hocanın oğlu Kartal Murat Tokat ise doğduğu günden bu yana yeşil sahaların içerisinde olduğunu belirterek, “Antrenman ve maçları izleyerek başladık. Aziz hocamız, 82 yaşında ve 1963 yılından bu yana görevi sürdürüyor. İlk günkü gibi heyecanı devam ediyor ve bize de örnek oluyor. Aziz hocamız sağlığı el verdiği sürece devam etmeyi düşünüyor. Artık torun gezdirmesini istiyoruz ancak o takımını bırakmıyor. Çim sahalardan ayrılmıyor ve ayrılmayacağa da benziyor. Allah uzun ömürler versin, 10 yıl daha yapmak istiyor” ifadelerini kullandı.

“Esnafspor, 1963 ile 2000 yılları arasında Ordu futboluna damga vurmuştur. Takım, 40’a yakın profesyonel oyuncu vermiştir” diyen Kartal Murat Tokat, şunları söyledi:

“Bunların içinde milli oyuncularımız da vardır ancak 2000 yıllarında sonra maddi imkansızlıklar ve çeşitli nedenlerle takımda düşüş oldu. Şimdi ise biz Alparslan arkadaşımız ile birlikte takımı eski gücünü kavuşturmak için çalışmalara başladık.”



Sporcular ise Aziz hocaları ile çalışmanın kendilerini hem mutlu ettiğini, hem de 60 yıllık tecrübelerin kendilerine çok fazla deneyim kazandırdığını belirtti.

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