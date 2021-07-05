Altınordu Belediyesi'nden ‘yaza merhaba' etkinlikleri 10 gün sürecek olan etkinlikler Gurup İmera konseri ile başladı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ‘Kültür ve Sanat Şehri Altınordu’ sloganı ile hayata geçirilen yaza merhaba etkinlikleri düzenlenen konserle başladı.

Pandemide ekonomik olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla hayata geçirdiği destek paketleriyle vatandaşları yalnız bırakmayan Altınordu Belediyesi, ‘Kültür ve Sanat Şehri Altınordu’ sloganıyla düzenlediği yaza merhaba etkinlikleri ile pandemiden bunalan insanların stres atmalarına yardımcı oluyor. 10 gün devam edecek olan etkinlikler, 19 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen Gurup İmera'nın konseri ile başladı.



“Pandemi sürecinde birbirimizi çok özledik”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, uzun zamandır böyle bir toplu etkinlik yapılamadığını ve insanların bu tür etkinliklere hasret kaldığını belirterek, “Bu süreçte birbirimizi de çok özledik. Bu zorlu süreçte toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın zirvesine çıkmış bir şehirde yaşamanın gurunu bir kez daha hissettim. Hepimizin içerisinde mesafenin oluşturduğu bir hüzün vardı. Mesafeler bir süre daha pandemiyi tamamen atlatana kadar kurallara hep birlikte uyacağız" dedi.

“Şehir mirasını ve varlığımızı koruyup geleceğe taşımak için kültür ve sanatın gücüne, etkisine ve kapsayıcılığına ihtiyacımız var” diyen Başkan Tören. “Sanat ve kültür şehri Altınordu için bu duygular her zaman ve zeminde güçlü bir şekilde kendini gösterdi, göstermeye de devam edecek. Bu şehirde sanat 24 saattir, bu şehrin yarım asır boyunca perdelerini kapatmamış bir tiyatrosu vardır. Bu şehir ulusal ve uluslararası boyutta şöhrete kavuşmuş kültür insanı yetiştirmiştir. Onun için bu şehirde sanat 24 saattir” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, uzun zamandır ilk defa konsere katıldıklarını belirterek, pandemi stresini bu sayede bir nebze de olsa attıklarını dile getirdiler. Konsere yürüyerek geldiğini ifade eden 70 yaşındaki kadın, “Çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Şu halkın nasıl eğlendiğine bakın, çok güzel oldu” dedi.

Altınordu Belediyesi tarafından pandemi döneminde gerçekleştirilen ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan açık hava minderli sinema keyfi de etkinlikler kapsamında yeniden vatandaşlar ile buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.