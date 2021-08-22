Akkuş’un geleceği ekoturizmle canlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuş’un geleceği ekoturizmle canlanacak

İHA

Akkuş’un geleceği ekoturizmle canlanacak

Ordu'nun Akkuş ilçesi Argan Yerel Eylem Grubu Derneği’nin tarafından Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetleri kapsamında “Akkuş’ta Ekoturizm” konulu seminer düzenlendi.
Akkuş’ta ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak, sahip olunan kaynakları kullanabilme ortamı oluşturabilmek ve kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla bir yıl önce kurulan Argan Yerel Eylem Grubu Derneği faaliyetlerine devam ediyor. Derneğin Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetleri kapsamında Kertil Sosyal Tesisleri'nde seminer düzenlendi.

"Akkuş ekoturizme son derece elverişli bir yer"
Programa konuşmacı olarak katılan Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Üzeyir Kement, "Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahat olarak tanımlanabilir. Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizm, çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen, doğal ortamın sürdürülebilirliğini sağlayan ve yerel halkın sosyo ekonomik gelişime katkı sağlayan sürdürülebilir kalkınma planı aracı olarak görülmektedir. Akkuş özellikle doğasıyla coğrafyasında yetişen ürünlerle ekoturizm son derece elverişli bir yer. Özellikle son dönemde küresel iklim krizin yaşandığı bugünlerde şehrin stresinden ve yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen insanlar doğal ortamlara yöneliyor. İnsanlar Akkuş’a gelerek doğal yürüyüş parkurlarında yaylalarda şelalelerde vakit geçirerek bu stresten uzaklaşarak hoşça vakit geçirebilirler” dedi.

“Gelecek vizyonumuz doğa turizmi”
Akkuş Belediye Başkanı ve aynı zamanda derneğin yönetim kurulu Başkanı İsa Demirci, Akkuş’un gelecek vizyonunu doğa turizmi olarak belirlediklerini belirterek, “Bulunduğumuz coğrafya itibari ile ilçemiz barındırdığı doğal güzelliklerle turizm açısından bir cazibe merkezi. Pandemi döneminde insanların eskisi gibi kalabalık ortamlarda tatil yerine, daha sakin, doğa ile iç içe alanları tercih ettiğini gördük. Biz de ekoturizmle bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Biz bugüne kadar doğal güzelliklerimizi korumak için yaylalarda yapılaşmaya kesinlikle izin vermedik. Muhteşem doğamızı korumak için kendi elektriğimizi dahi güneşten ve rüzgârdan üretiyoruz. Bizim şu anda tek sorunumuz konaklamayla ilgili. Bu sorunu da çözmek için gerek Akkuş Belediyesi olarak bizler gerekse de özel teşebbüs aracılığıyla yapılacak yatırımlarla bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu.

“Akkuş yatırımlarıyla ve turizm alanlarıyla cazibe merkezi haline geliyor”
Programda konuşan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ise "Akkuş ilçemize biz ayrı bir değer veriyoruz. Bizim hizmet amaçlarımızdan en önemlisi zaten turizmdir. Bundan 56 ay önce kadar tur şirketlerimizi getirerek Akkuş ilçemizi gezdirdik. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi ise Akkuş gibi önemli bir ilçemizin bu kadar turizm potansiyeli varken, daha da cazibeli bir hale getirerek yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlama fırsatı bulacağız. Bölge olarak potansiyeliyle, turizm fırsatlarıyla, ve gezilebilecek alanlarıyla ilgili olarak Akkuş'a ayrı bir önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Programa ayrıca TKDK İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu Kırmızı Et ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Resul Demir, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu geneli 101, Ünye'den ise 25 okula TÜBİTAK imzası
YEREL HABERLER Ordu geneli 101, Ünye'den ise 25 okula TÜBİTAK imzası
Kibar: "Kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem veriyoruz"
YEREL HABERLER Kibar: "Kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem ...
Vali yayla esnafının yarında
YEREL HABERLER Vali yayla esnafının yarında
Vali’den Kabadüz-Çambaşı yolunda sabah denetimi
YEREL HABERLER Vali’den Kabadüz-Çambaşı yolunda sabah denetimi
Ordu’da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor Yapımına başlanan şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da 900 yataklı şehir hastanesi ...
Ordu'da faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil doğal gaz borusunu patlattı
YEREL HABERLER Ordu'da faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil doğal ...
Ordu’da 1 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da 1 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi yakalandı
Gönüller aşure ile tatlandı
YEREL HABERLER Gönüller aşure ile tatlandı
Güler: “Kıyılarda bir cinayeti önledik” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Altınordu ilçesinde kumsal üzerinde inşa edilen 17’şer katlı, 280 daireli 3 blok binanın yıkımı yanlış iliklenmiş gömleğin düzeltilmesidir” “Eğer biz onu yıkmasaydık bir cinayetin başlangıcı olacaktı ve herkes bunu emsal alacak, sahildeki tüm binaların yükseklikleri bu şekilde devam edecek ve Ordu kale duvarı gibi hapis olmuş olacaktı”
YEREL HABERLER Güler: “Kıyılarda bir cinayeti önledik” Ordu ...
Karadeniz’in iklimi değişiyor İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk: “Karadeniz’in iklimi önümüzdeki yıllarda daha da hissedilir olacak” “2016-2040 yılları arasında yağışlarda yüzde 30-40 dolaylarında artışlar olacak. Yaz mevsimlerinde yağışlar yüzde 20-70 azalacak. Karşımıza çıkan tablo şu; hava sıcaklığı artıyor ve korkunç derecede sel tehdidine maruz kalınıyor” “Bu durum fındık, bal, balık üretimini olumsuz etkileyecek”
YEREL HABERLER Karadeniz’in iklimi değişiyor İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. ...
Uzman doktorlardan tavsiye: “Afet travmasını psikolojik destekle atlatın” Uzm. Dr. Seçil Özoğlu Turhan: “Travma sonrası stres bozukluğunun oluşturduğu huzursuzluk, sıkıntı, karamsarlık ve çaresizlik hissi psikolojik destekle atlatılabilir”
YEREL HABERLER Uzman doktorlardan tavsiye: “Afet travmasını ...
Ordu'da 10 ilçenin kaymakamı değişti
YEREL HABERLER Ordu'da 10 ilçenin kaymakamı değişti
Karadenizli balıkçılar bu sezon hamsiden umutlu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz: “Bu sezon hamsi yılı olacak”
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılar bu sezon hamsiden ...
Trafikte tehlikeli eğlence Ordu'da, karayolunda seyir halindeki otomobilin cam tavanından dışarıya sarkan çocuk korkuttu
YEREL HABERLER Trafikte tehlikeli eğlence Ordu'da, karayolunda seyir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.