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Ordu’da taksi sürücülerine kapsamlı denetim Polis ekipleri uygulama kapsamında taksimetre, maske ve izin belgesi başta olmak üzere 12 kuralı kapsayan geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi Uygulamadan memnun olan taksiciler: “Alkollü araç kullanan sayısı ciddi oranda azaldı”

İHA

Ordu’da taksi sürücülerine kapsamlı denetim Polis ekipleri uygulama kapsamında taksimetre, maske ve izin belgesi başta olmak üzere 12 kuralı kapsayan geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi Uygulamadan memnun olan taksiciler: “Alkollü araç kullanan sayısı ciddi oranda azaldı”

Ordu’da taksilere yönelik gerçekleştirilen denetim kapsamında sürücüler taksimetre, maske gibi 12 maddeyi kapsayan kurallar hakkında bilinçlendirildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan uygulama noktasında taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim kapsamında sürücüler, izinli çalışma bölgesi, ek ücret talep edilmemesi, yerli ve yabancı yolculara eşit davranılması, taksimetre kullanılması ve pandemi tedbirlerini de kapsayan toplam 12 maddelik kurallar hakkında uyarıldı.
Ekipler denetim kapsamında ayrıca, taksi sürücülerinin ve yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını da kontrol ederek, taksimetrelerin kontrolünü de sağladı. 2 gün boyunca eş zamanlı olarak süren denetimler kapsamında taksi şoförlerine 12 kuralı hatırlatan broşür de dağıtılırken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacak.
Ordu’da görev yapan taksici esnafı Gökmen Ertaş, pandeminin ilk gününden itibaren pandemi kurallarına riayet gösterdiklerini, bundan sonraki süreçte ise belirtilen 12 kuralara da özen göstereceklerini söyledi.

“Büyük şehirlerde bazı taksicilerin yaptıkları davranışlara karşıyız”
Cengiz Çelik isimli taksici esnafı da büyük şehirlerde bazı taksi sürücülerin yaptığı hatalara kendilerinin de karşı olduklarını belirterek, “Bunlar yapılması gereken uygulamalar. Bizim buralar küçük olduğundan pek sorun olmuyor ancak büyük şehirlerdeki taksici esnaf arkadaşlarımızın yapmış oldukları hatalardan dolayı denetimler artıyor. Biz elimizden geldiği kadar kurallara dikkat etmeye özen gösteriyoruz” dedi.

“Denetimler arttıkça özellikle alkollü araç kullanan sayısı azaldı”
Özellikle gece denetimleri sayesinde alkollü araç kullanan sürücü sayısının ciddi oranda azaldığını belirten taksici Sinan Özcanlı ise, “Kurallara uyuyoruz ve denetimlerin yoğun olmasından da oldukça memnunuz. Özellikle gece saatlerinde yapılan uygulamalardan çok memnunuz. Alkollü araç kullanan sürücü sayısı çok azaldı, bu konudan çok memnunuz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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