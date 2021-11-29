Hırsız karga: Marketten yumurta ve patates cipsi çalıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki market sahibi Cezmi Köse, sabah iş yerini açtığında eksilen yumurtalarını güvenlik kamerasında izleyince gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Atatürk Mahallesi'nde 8 yıldır işlettiği ve sabah açmaya gittiği marketin önünde bulunan yumurtaların eksildiğini gören Cezmi Köse, müşterilerinin aldığını düşünerek güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İzlediği güvenlik kamerası görüntülerinde bir karganın ağzıyla yumurtaları tek tek aldığını gören Cezmi Köse, yaşananlara şaşırarak ilk defa bir karga tarafından soyulduğuna şaşırdı. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını söyleyen Köse, çareyi ise yumurtaları içeride saklamakla buldu.



“10 dakika içinde 9 yumurtayı taşımış”

Sabah marketi açtığında izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde 10 dakika içinde 9 yumurtayı taşıdığını söyleyen market sahibi Cezmi Köse, "Sabah marketi açmaya geldiğimde dışarıda masanın üstünde yumurta vardı. Yumurtanın eksik olduğunu gördüm ve bir müşterimin aldığını zannettim. Etrafı toparladıktan sonra marketi açınca kameradan kimin aldığına bakmak için görüntüleri açtım. Tabii, yumurtalarımı kimin aldığını görünce bende şaşırdım. Karga sabah gelmiş on dakika içinde dokuz tane yumurtayı taşımış. Marketi erken açtığım için kalan yumurtaları kurtardım yoksa onlarda gitmişti” dedi.



“Ben yumurtaları müşteri aldığın zannettim, meğer kargaymış”

Eksilen yumurtaları müşterilerin aldığını düşünen ve kamera görüntülerini izleyince karganın aldığına şaşıran Cezmi Köse, "Dükkân sabah kapalı olduğu için ben marketi açıncaya kadar sitede erken kalkanlar oluyor. Bazen ekmek, yumurta veya manavdan bir şey alıyorlar. Alanlar zaten daha sonra bana söylüyorlar. Bende o anda bir müşteri aldı zannettim. Daha sonra kim aldı diye güvenlik kamerasında izlemeye başladım. Tabii, ben şaşkın bakışlar arasında bütün her şeyi karganın aldığını gördüm. Gelen karga yumurtaları tek tek taşırken izledim” diye konuştu.



“Kargalar iki taneydi, şimdi beş tane oldular”

Daha önce ilk yumurta ve patates cipsileri alan kargaların iki tane olup ardından beş taneye çıktığını söyleyen Köse, ”Ben yumurtayı alıp götürmesine şaşırdım. Ayrıca kolinin içerisinden ufak olanları ağzına sığdırdıklarını seçiyor. Ağzına sığdıramadıklarını alamamış. Komşularımın balkonda cevizlerini taşıdığını biliyordum ama yumurtayı taşıdığına ilk defa şahit oluyorum. Kamera görüntülerini izleyince komşularımda şaşırdı. Yumurtayı dışarı bırakırsam masanın üstüne yeniden gelip çalıp gidiyorlar. İlk zaman patates cipsi yemeye başladıklarında iki taneydi ama şu anda beş tane oldular. Bu beş karganın haricinde olanlar var ama onların dışında başka karga gelmiyor. Kargalara bir isim vermedim ama onlar benim için güzel bir hırsızdır” şeklinde konuştu.

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