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Ata tohumları Ordu’da hayat buluyor Ordu’da kurulan ve Karadeniz’in ilk Biyoinovasyon merkezinde geçmişten gelen ata tohumları çoğaltılıyor. Çoğaltılan ata tohumlarıyla yılın 12 ayı üretim yapılabilecek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Bu merkezde bölgemizin 100 yıllık ürünlerinden 70’in üzerinde tohum oluşturduk. Yakında tohum bankası kuracak ve yılda 10-12 kat daha fazla üretim yapılabileceğiz”

İHA

Ata tohumları Ordu’da hayat buluyor Ordu’da kurulan ve Karadeniz’in ilk Biyoinovasyon merkezinde geçmişten gelen ata tohumları çoğaltılıyor. Çoğaltılan ata tohumlarıyla yılın 12 ayı üretim yapılabilecek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Bu merkezde bölgemizin 100 yıllık ürünlerinden 70’in üzerinde tohum oluşturduk. Yakında tohum bankası kuracak ve yılda 10-12 kat daha fazla üretim yapılabileceğiz”

Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek Biyoİnovasyon Merkezi Ordu’da kuruldu. Ulubey ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde faaliyete geçen Biyoİnovasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bu merkezde yapılacak olan çalışmalar ile iklim koşullarından bağımsız olarak yılın tamamında üretim yapma imkânı sağlanırken aynı alanda 1012 kat daha fazla üretim yapılabileceğiz” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım alanında başlattığı yenilikçi çalışmalar aralıksız sürüyor. Yeni fikirleri desteklemek ve tarımın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde faaliyetlerine başlayan Karadeniz’de ilk ve tek olan Biyoİnovasyon Merkezi, hem modern tarıma geçişte önemli bir eksikliği gideriyor hem de girişimciler için uygun laboratuvar ortamı sağlıyor.

Üretim 1012 kat artacak
Biyoİnovasyon merkezinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu merkezde yapılacak çalışmalarla birlikte, iklim koşullarından bağımsız olarak yılın tamamında üretim yapma imkanı sağlanabileceğini söyledi. Başkan Güler, “Kendi ürettiğimiz tohumların ata tohumlarını elde ettik. Bunların içerisinde kırmızı mısır, kabak ve fasulye gibi ürünler var. Bunlar aşağı yukarı bölgemizin 100 yıllık ürünleri. Bu merkezde 70’in üzerinde tohum oluşturduk. Ayrıca bu ürünlerden bir tohum bankası oluşturacağız. Bu merkezle birlikte, 1012 kat daha fazla üretim yapılabileceğiz. Bunlar hem zenginliğimizi artıracak hem de işsizliğe çözüm üretecek” dedi.

İlaç ve kozmetik ürünleri çalışmaları yapılıyor
Başkan Güler, “Biyoİnavosyon merkezinde ayrıca, tıbbi aromatik bitkileri de değerlendiriyoruz. Bunların içerisinde lavanta, pasiflora gibi çok kıymetli ürünler var. Bu bitkilerin konsantrelerini elde ediyoruz. Damıtıyoruz. Yağlarını çıkartıp, özlüklerini oluşturuyoruz. İlaç olarak kozmetik ve seyreltik sıvılarından da sabun denemeleri yapıyoruz. Burada ilaç ve kozmetik başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünler çıkarıyoruz. Fındıkla mukayese edildiğinde, fındığın dönümünden 2 bin, 2 bin 500 lira kazanırken, bu ürünlerin dönümünden 3035 bin lira dönüm kazanma imkanımız var” diye konuştu.

Üretilmesi zor bitkiler bu merkezde hayat buluyor
Ana faaliyet alanı Doku Kültür Laboratuvarı olan Biyoİnovasyon Merkezi’nde Distilasyon Ünitesi, Topraksız Tarım Ünitesi, Dikey Tarım Ünitesi, Ata Tohum Ünitesi ve Eğitim Ünitesi yer alıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Doku Kültürü Laboratuvarında, açık alanda yetiştirilmesi zor olan veya mümkün olmayan bitki türlerinin fide ve fidanlarının steril ortamda, kısa sürede çok fazla sayıda üretilmesi ve üreticilerin bu bitkilere kolay ve hızlı erişim sağlamalarını hedeflerken seri üretim ile Ordu’nun bu anlamda bir merkez haline gelmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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