Başkan Tavlı, kendisi ile tanışmak isteyen otizmli genci ağırladı

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kendisi ile tanışmak isteyen ve randevu talep eden otizmli Arda Işgın isimli genç ile bir araya geldi.

Ünye’nin Kaledere Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Arda Işgın, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın özel misafiri oldu. Kendisiyle tanışmak isteyen ve randevu talep eden Arda, Başkan Tavlı’nın sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştı. Annesi Nuray Işgın’ın da bulunduğu ziyarette Başkan Hüseyin Tavlı, Arda ile bir süre sohbet etti. Belediye çalışmaları hakkında bilgi de alan Arda, merak ettiği soruların cevabını da Başkan Tavlı’dan aldı.

Arda’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Otizm toplum olarak farkındalığın yüksek olması gerektiği ve doğru bir yaşam tarzı ile bireylerin sosyal yaşama entegre olabileceği bir durumdur. Otizmli evladımız Arda Işgın'ı ve annesi Nuray hanımı belediyemizde misafir ettik. Güzel ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ziyareti nedeniyle Arda evladımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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