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Alerji uzmanı uyardı: ”Çamaşırları açık havada kurutmak polen alerjisini tetikleyebilir” Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu: “Alerjik çocuklar eve geldiklerinde kıyafetleri değiştirilmelidir. Kıyafetler açık havada kurutulmamalı, saça yapışan polenleri temizlemek için yatmadan önce saçlar yıkanmalıdır”

İHA

Alerji uzmanı uyardı: ”Çamaşırları açık havada kurutmak polen alerjisini tetikleyebilir” Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu: “Alerjik çocuklar eve geldiklerinde kıyafetleri değiştirilmelidir. Kıyafetler açık havada kurutulmamalı, saça yapışan polenleri temizlemek için yatmadan önce saçlar yıkanmalıdır”

Polenlerin çamaşırlara kolayca yapışması nedeniyle alerjik hastaların elbiselerini dışarıda kurutmaktan kaçınması gerektiğine dikkat çeken Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, “Alerjik çocuklar eve geldiklerinde kıyafetleri değiştirilmelidir. Kıyafetler açık havada kurutulmamalı, saça yapışan polenleri temizlemek için yatmadan önce saçlar yıkanmalıdır” dedi.
Bahar mevsiminin gelişiyle polen alerjisinin de artışa geçebileceği konusunda uyarıda bulunan Medical Park Ordu Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, polen alerjisi olanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Polenler depresyona neden olabilir
Burnun, akciğerlerin ve gözlerin, havada süzülen alerjik maddelerin vücutla temas noktaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Hava yoluyla taşınan polenler, ev tozu akarları, küfler başlıca çevresel alerjenlerdir. Bahar aylarında polenler bitkilerin tohumlarına duyarlı olan insanlarda öksürük, astım atakları, geçmeyen burun akıntısı, hapşırık, burun, göz kaşıntısı, sinüzit gibi yakınmalara yol açar. Bu yakınmalarla birlikte halsizlik, yorgunluk ve hatta depresyon hali ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Yeşilden uzak durarak polenden kaçamazsınız
Birçok hastanın kavak polenlerine alerjik olduklarını düşündüğünü fakat çoğunun çimen polenlerine alerjileri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Kutlu, şunları söyledi:
“Yeşil alanlardan uzak durarak polenlerden kaçınmak mümkün değildir. Polenler gözle görünmez ve rüzgârla çok geniş mesafelere yayılabilir. Tekrarlayan polen alerjisi olanlar şikâyetleri başlamadan mevsim öncesi alerjik hastalıklara yönelik koruyucu ilaçlar kullanmalıdır. İlaç tedavisine rağmen inatçı şikâyetleri olan, şikâyetleri çok uzun süre devam eden hastalar için alerji aşıları tedavi alternatifidir. Çimen ve tahıl polen alerjileri olanların tedavisinde dilaltı tabletler kullanılabilmektedir.”

Aşı yıl boyunca yapılabilir
Polen aşılarının yıl boyunca yapılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, “Aşılamaya sezondan 2 ay önce başlamakta fayda vardır. Enjeksiyon formundaki aşılar, ilaçlar gibi SGK ödeme kapsamındadır. Hastaların hangi polene alerjik olduklarının tespiti için alerjik hastalıklar uzmanlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Polen alerjisi olan hastalar, bazı basit korunma önlemlerinden dahi fayda görebilirler” şeklinde konuştu.

Çamaşırları açık havada kurutmamaya özen gösterin
Polenlerin çamaşırlara kolayca yapıştığı için alerjik hastaların elbiselerini dışarıda kurutmaktan kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Alerjik çocuklar eve geldiklerinde kıyafetleri değiştirilmelidir. Kıyafetler açık havada kurutulmamalı, saça yapışan polenleri temizlemek için yatmadan önce saçlar yıkanmalıdır. Günlük kıyafetler yatak odasında çıkarılmamalıdır. Göz alerjisi olanlar geniş güneş gözlükleri kullanabilir. Araçlarımızın polen filtreleri sezon öncesi değiştirilmeli ve mümkünse araç kullanırken camlar açılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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