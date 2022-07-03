Denizde akıntıya kapılan Resul, kayboldu

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Mustafa KIRLAK/ORDU,(DHA)ORDU'da dün akşam girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Resul Akkaya (23) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Altınordu ilçesi Efirli Mahallesi'nde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Resul Akkaya, akıntıya kapılarak, çırpınmaya başladı. Akkaya'nın aniden gözden kaybolduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgede dalgıç ekiplerince, kaybolan Resul Akkaya'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Aramalarda Akkaya'ya ait henüz bir ize rastlanılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-07-03 17:44:40



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