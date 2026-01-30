Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı

        Ordu'da yaklaşan ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:49
        Ordu'da yaklaşan ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Altınordu ilçesindeki marketlerde çalışma yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        ​​​​​​​Denetimlere, Ticaret İl Müdürü Şenel Çakır da katıldı.


        Uygulama ile haksız rekabet, fahiş fiyat artışı ve fırsatçılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Kent genelindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

