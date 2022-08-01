Ordu’da off-road heyecanı

Ordu’nun Korgan ilçesinde düzenlenen offroad yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Korgan Belediyesi ve Korgan OffRoad Kulübü ekibi tarafından dün Korgan Yaylası’nda bu yıl 5’ncisi düzenlenen offroad yarışlarına, 25 ilden 75 sporcu katılım sağladı. Sporcular, kendileri için hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele ederken, katılım ise oldukça fazla oldu. Araçların güç ve motorlarına göre S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde yarışan sporcular, zorlu parkurda dereceye girmek için çabaladı.

Yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve hediye takdim edilirken, programa Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ve binlerce sporsever katıldı.

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