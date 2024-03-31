Ordu Belediye başkan adayları kimlerdir? Ordu Belediyesi hangi partide? Ordu Belediye başkanı kimdir? Ordu Belediyesi hangi partide? Ordu Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ordu Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ordu Belediyesini hangi parti kazandı ve Ordu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ordu yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:06 facebook

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