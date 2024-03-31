Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ordu Belediye başkan adayları kimlerdir? Ordu Belediyesi hangi partide? Ordu Belediye başkanı kimdir?

        Ordu Belediye başkan adayları kimlerdir? Ordu Belediyesi hangi partide? Ordu Belediye başkanı kimdir?

        Ordu Belediyesi hangi partide? Ordu Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ordu Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ordu Belediyesini hangi parti kazandı ve Ordu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ordu yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Belediye başkan adayları kimlerdir? Ordu Belediyesi hangi partide? Ordu Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Belediye Başkanlığını 270360 alınan oy ve %56.93 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Hilmi Güler kazanmıştır.

        Ordu Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 16

        Milliyetçi Hareket Partisi 2

        Cumhuriyet Halk Partisi 1

        Ordu BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        MEHMET HİLMİ GÜLER - AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZEKAİ SANA - CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ENVER YILMAZ - İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEDAT KUTLU - VATAN Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEYFİ DİZEK - BĞMSZ Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALEV DOĞAN - TKH Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ADEM AĞCA - YENİDEN REFAH Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ BAŞARAN - ZP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEZER YETGİN - DEVA Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ADEM BAŞ - DSP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DAMLA BAYTEKİN - TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HALİT DUYAR - SP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEVDA KOKUM - HAKPAR Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEMİH YILDIZ - TİP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NECMETTİN DURMUŞ - DEM Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RIFAT YILMAZ - MP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERHAT ÇELEBİOĞLU - DP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BÜLENT DİNÇ - HÜDAPAR Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUAMMER BELEN - BTP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ENGİN AKDAL - YTP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NECATİ KALENDER - HKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

        Ordu İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Ordu Seçim Sonuçları 2024 Ordu Akkuş yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Altınordu yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Aybastı yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Çamaş yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Çatalpınar yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Çaybaşı yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Fatsa yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Gölköy yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Gülyalı yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Gürgentepe yerel seçim sonuçları 2024 Ordu İkizce yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Kabadüz yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Kabataş yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Korgan yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Kumru yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Mesudiye yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Perşembe yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Ulubey yerel seçim sonuçları 2024 Ordu Ünye yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri