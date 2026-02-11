Canlı
        Ordu'da kıyıda bulunan insansız hava aracı parçası, inceleme yapılmak üzere polise teslim edildi

        Ordu’da kıyıda bulunan insansız hava aracı parçası, inceleme yapılmak üzere polise teslim edildi

        Ordu'nun Ünye ilçesi sahilinde kıyıya vuran İHA parçası, SAS ve bomba imha ekiplerince incelendi herhangi bir tehlike saptanmadı. Parça, sahilden kaldırılarak ileri inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 21:12 Güncelleme: 11.02.2026 - 21:12
        Ünye sahilinde İHA alarmı
        Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilinde kıyıya vurmuş halde bulunan insansız hava aracı (İHA) parçası, Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından bölgeden alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde meydana geldi. Kıyıya vuran bir cisim olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde kıyıya vuran cismin bir insansız hava aracı parçası olduğu değerlendirildi. Bugün saat 14.00’te İstanbul'dan gelen 4 kişilik Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, insansız hava aracı parçası üzerinde incelemelerde bulundu.

        Ekiplerin yaptığı incelemede tehlikeli bir durum tespit edilemedi. İnsansız hava aracı parçası, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerinin kontrolünde, Ünye Belediyesi’ne ait iş makineleriyle sahilden kaldırıldı. İnsansız hava aracı parçası, inceleme yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

