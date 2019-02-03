- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Bazı ulusal kanallarda, ‘küçük yaştaki oğluna tabanca kullandırması’ konusuyla gündeme gelen baba, o anları İHA muhabirine anlattı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde çay ocağı işleten baba Ramazan Yazar (27),5 yaşındaki oğlu Y. Yazar’ın hiperaktif ve tabancalara aşırı düşkün olduğunu söyledi.
Görüntülerin çekildiği gün, oğlunun tabanca kullanmak konusunda aşırı ısrarcı olduğunu ve kendilerinin de dayanamayarak, yetişkin kontrolünde ateş ettirdiklerini ileri süren baba Yazar, tabancanın kurusıkı olduğunu belirtti.
“GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN ÇOCUĞUM PAYLAŞMIŞ, BEN FARK EDİNCE HEMEN KALDIRDIM"
Çocuğunun silah kullanırken kaydedilen görüntülerini anı olarak çektiğini ve kendi bilgisi dışında sosyal medyada paylaşıldığını iddia eden baba, durumu fark edince görüntüleri sosyal medyadan ve telefondan sildiğini de aktardı.
Baba Ramazan Yazar, “Çocuğum hiperaktif ve biraz da silah hastası. O gün çok ağladı ve onu durduramadık. Ben de dayanamayıp, 2-3 el ateş etmesine izin verdim. Zaten tabanca da kurusıkı bir tabanca. Yetişkin eşliğinde oğluma ateş ettirdik ve sonrasında ağlamayı durdurdu ve sustu. Ben de bu sırada anı olsun diye görüntüleri kaydettim. Ardından tanıdıklarımıza izlettirdik. Çocuklar yine durmayınca çizgi film izlemeleri için cep telefonunu onlara verdim. Çocuklar video izlerken, görüntüleri sosyal medya hesabımdan paylaşıyor. Paylaştığını fark edince hemen kaldırdım. O süre zarfında birisi görüntüleri alıp, ulusal bir kanalın ihbar hattına göndermiş. Ertesi gün haberlerde kendimizi izledim” dedi.
“GÖRÜNTÜLERİ GÖNDERENDEN ŞİKAYETÇİ OLABİLİRİM"
Olayın ardından jandarma ekiplerine silahı teslim ederek ifade verdiğini belirten baba, “Muhtarımız aradı ve jandarmaya gitmem gerektiğini söyledi. Orada da ekiplere tabancayı da teslim ettim ve ifade verdim. İhbar edenin kim olduğunu bilmiyorum ve bulunmasını istiyorum, gerekirse şikayetçi de olabilirim. Benim iznim olmadan paylaşıldı. Bu görüntüler zaten hatıra olsun diye çekildi. Bunu çocuklar yanlışlıkla paylaştığı için, ben de fark edince telefondan ve sosyal medyadan kaldırdım” şeklinde konuştu.
Baba ayrıca, küçük yaştaki çocukların tabanca ile oynamasını da doğru bulmadığını sözlerine ekledi.
“ÇÇOCUKLARIN TABANCA İLE OYNMASI DOĞRU DEĞİL AMA O GECE YEĞENİMİZİ KIRAMADIK"
Görüntülerde, çocuğun arkasında duran ve eniştesi olan Salim Günaydın da, akraba ziyaretine gittiklerinde çocuğun silah atmak için ısrarcı olduğunu, kendilerinin de kıramayarak ateş ettirdiklerini söyledi. Günaydın, tabancanın kurusıkı olduğunu ifade ederek, kimseye zararlarının olmadıklarını, önlem amaçlı da çocuğun yanında bulunduğunu aktardı. Günaydın, çocukların silah ile oynamasının kesinlikle yanlış olduğunu, yeğeni hiperaktif olduğu için kıramayarak o akşam silah attırdıklarını hatırlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.