Bazı ulusal kanallarda, ‘küçük yaştaki oğluna tabanca kullandırması’ konusuyla gündeme gelen baba, o anları İHA muhabirine anlattı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde çay ocağı işleten baba Ramazan Yazar (27),5 yaşındaki oğlu Y. Yazar’ın hiperaktif ve tabancalara aşırı düşkün olduğunu söyledi.





Görüntülerin çekildiği gün, oğlunun tabanca kullanmak konusunda aşırı ısrarcı olduğunu ve kendilerinin de dayanamayarak, yetişkin kontrolünde ateş ettirdiklerini ileri süren baba Yazar, tabancanın kurusıkı olduğunu belirtti.

“GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN ÇOCUĞUM PAYLAŞMIŞ, BEN FARK EDİNCE HEMEN KALDIRDIM"



Çocuğunun silah kullanırken kaydedilen görüntülerini anı olarak çektiğini ve kendi bilgisi dışında sosyal medyada paylaşıldığını iddia eden baba, durumu fark edince görüntüleri sosyal medyadan ve telefondan sildiğini de aktardı.

Baba Ramazan Yazar, “Çocuğum hiperaktif ve biraz da silah hastası. O gün çok ağladı ve onu durduramadık. Ben de dayanamayıp, 2-3 el ateş etmesine izin verdim. Zaten tabanca da kurusıkı bir tabanca. Yetişkin eşliğinde oğluma ateş ettirdik ve sonrasında ağlamayı durdurdu ve sustu. Ben de bu sırada anı olsun diye görüntüleri kaydettim. Ardından tanıdıklarımıza izlettirdik. Çocuklar yine durmayınca çizgi film izlemeleri için cep telefonunu onlara verdim. Çocuklar video izlerken, görüntüleri sosyal medya hesabımdan paylaşıyor. Paylaştığını fark edince hemen kaldırdım. O süre zarfında birisi görüntüleri alıp, ulusal bir kanalın ihbar hattına göndermiş. Ertesi gün haberlerde kendimizi izledim” dedi.

“GÖRÜNTÜLERİ GÖNDERENDEN ŞİKAYETÇİ OLABİLİRİM"



Olayın ardından jandarma ekiplerine silahı teslim ederek ifade verdiğini belirten baba, “Muhtarımız aradı ve jandarmaya gitmem gerektiğini söyledi. Orada da ekiplere tabancayı da teslim ettim ve ifade verdim. İhbar edenin kim olduğunu bilmiyorum ve bulunmasını istiyorum, gerekirse şikayetçi de olabilirim. Benim iznim olmadan paylaşıldı. Bu görüntüler zaten hatıra olsun diye çekildi. Bunu çocuklar yanlışlıkla paylaştığı için, ben de fark edince telefondan ve sosyal medyadan kaldırdım” şeklinde konuştu.



Baba ayrıca, küçük yaştaki çocukların tabanca ile oynamasını da doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

“ÇÇOCUKLARIN TABANCA İLE OYNMASI DOĞRU DEĞİL AMA O GECE YEĞENİMİZİ KIRAMADIK"



Görüntülerde, çocuğun arkasında duran ve eniştesi olan Salim Günaydın da, akraba ziyaretine gittiklerinde çocuğun silah atmak için ısrarcı olduğunu, kendilerinin de kıramayarak ateş ettirdiklerini söyledi. Günaydın, tabancanın kurusıkı olduğunu ifade ederek, kimseye zararlarının olmadıklarını, önlem amaçlı da çocuğun yanında bulunduğunu aktardı. Günaydın, çocukların silah ile oynamasının kesinlikle yanlış olduğunu, yeğeni hiperaktif olduğu için kıramayarak o akşam silah attırdıklarını hatırlattı.