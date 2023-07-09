Ordu’da sel ve heyelan sonrası kapanan sahil yolu böyle görüntülendi Ordu'da dün gece etkili olan sel ve heyelan sonrası kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Ekiplerin yoldaki çalışmaları sürüyor.

Ordu'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde dereler taştı, sel meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı. Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Taşbaşı Mahallesi’nde dere taştı, 2 noktada heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi toprak altında kaldı. Ekipler alanda gece boyunca iş makinelerinin yardımıyla çalışmalarını sürdürdü. Ulaşımın kapalı olduğu Karadeniz Sahil Yolu’nda devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.