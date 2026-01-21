Habertürk
        Organ bağışı günah mı? Diyanet'e göre organ bağışı caiz mi?

        Organ bağışı günah mı? Diyanet'e göre organ bağışı caiz mi?

        Organ bağışı, dini ve insani yönüyle en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamaları, organ bağışının İslam dini açısından hükmü konusunda yol gösteriyor. Peki organ bağışı günah mı? İşte detaylar…

        Giriş: 21.01.2026 - 13:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:31
        Organ bağışı günah mı?
        Organ bağışı, hayat kurtarmaya yönelik bir uygulama olması nedeniyle yalnızca tıbbi değil, ahlaki ve dini boyutlarıyla da değerlendirilmektedir. İslamiyet dini, insan hayatını korumayı temel esaslardan biri olarak kabul eder. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da organ bağışını değerlendirirken bu ilkeyi esas almaktadır. Bağışın hangi şartlarda caiz kabul edildiğini açıkça ifade etmektedir.

        ORGAN BAĞIŞI GÜNAH MI?

        Organ bağışı günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre organ bağışı günah değildir. Aksine bir insanın hayatını kurtarmaya veya yaşam kalitesini artırmaya vesile olan organ bağışı, İslam’ın insan hayatına verdiği değerle örtüşmektedir. Diyanet, organ bağışının “başkasına hayat verme” amacını taşıması sebebiyle olumlu bir davranış olarak değerlendirildiğini belirtmektedir.

        Bu noktada organ bağışının günah olmaması için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu şartlar arasında bağışın gönüllü olması, ticari amaç taşımaması ve tıbbi olarak gerekli görülmesi yer almaktadır.

        ORGAN BAĞIŞI CAİZ Mİ?

        Peki organ bağışı caiz mi? Diyanet’e göre organ bağışı caizdir. Din İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışını caiz kabul ederken insan hayatını kurtarmayı esas almaktadır. İslam dininde zaruret hâllerinde bazı yasakların kaldırılabileceği prensibi bulunmaktadır. Organ bağışı da bu kapsamda değerlendirilmekte ve hayat kurtarma amacı taşıdığı için caiz görülmektedir.

        Diyanet’in caiz kabul ettiği organ bağışı için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bunlar bağış yapan kişinin hayattayken rızasının bulunması, ölümün tıbben kesinleşmiş olması, bağışın karşılığında herhangi bir maddi çıkar sağlanmaması ve bağışın tıbbi zorunluluk hâlinde yapılmasıdır.

        ORGAN BAĞIŞININ GÜNAHI VAR MI?

        Peki organ bağışının günahı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre belirtilen şartlar yerine getirildiği sürece organ bağışının günahı yoktur. Organ bağışı, insanın kendi bedeni üzerinde tasarrufu değildir. Başkasının hayatını kurtarmaya yönelik bir fedakârlık olarak değerlendirilir. Bu yönüyle organ bağışı, İslam’ın yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla da uyumludur.

        Bu noktada organ ticareti kesinlikle haram kabul edilmektedir. Organ bağışının maddi kazanç amacıyla yapılması, Diyanet’e göre dinen kesin olarak yasaktır. Bu nedenle bağış ile ticaretin birbirinden ayrılması gerektiği özellikle vurgulanmaktadır.

        DİYANET’İN KONU ile İLGİLİ NET GÖRÜŞÜ NE?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, organ bağışını insan hayatını kurtaran, ahlaki ve dini açıdan değerli bir davranış olarak değerlendirmektedir. Gönüllülük esasına dayanan, ticari amaç taşımayan ve tıbbi şartlara uygun yapılan organ bağışının dinen caiz olduğu ifade edilmektedir.

        ORGAN BAĞIŞI SEVAP MI?

        Peki organ bağışı sevap mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre organ bağışı, gerekli şartlar yerine getirildiğinde sevap olarak değerlendirilmektedir. İslam dininde bir insanın hayatını kurtarmak veya yaşamını kolaylaştırmak büyük bir iyilik olarak kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur” anlayışı, organ bağışının manevi değerini ortaya koymaktadır.

        Sonuç olarak Diyanet, organ bağışını bir sadaka-i cariye olarak görmektedir. Bağışlanan organ sayesinde başka bir insanın hayata tutunmasının sevap kazandıracağına dikkat çekmektedir. Ancak bu sevabın geçerli olabilmesi için bağışın gönüllü olması, ticari amaç taşımaması ve tıbbi şartlara uygun yapılması gerektiği bilhassa vurgulanmaktadır.

        İSLAM DİNİNE GÖRE SEVAP OLAN BAŞKA NELER VAR?

        Peki İslam dinine göre sevap olan başka neler var? İslam dinine göre sevap kazandıran davranışlar yalnızca ibadetlerle sınırlı değildir. Diyanet’e göre Allah rızası gözetilerek yapılan her iyi ve faydalı davranış sevap kapsamına girer. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir;

        • Yardıma muhtaç kişilere destek olmak,
        • Sadaka vermek,
        • Yetim ve yoksulları gözetmek,
        • Anne-babaya iyi davranmak,
        • Kul hakkına riayet etmek ve insanlara zarar vermemek sevap olarak değerlendirilir.

        Ayrıca doğru sözlü olmak, adaletli davranmak, merhamet göstermek ve iyiliği yaymak da sevap kazandıran ahlaki davranışlar arasında yer alır. Diyanet, sevabın yalnızca büyük ibadetlerde değil günlük hayattaki niyet ve davranışlarda da kazanılabileceğini belirtmektedir.

