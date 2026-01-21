Organ bağışı günah mı? Diyanet'e göre organ bağışı caiz mi?

Organ bağışı, hayat kurtarmaya yönelik bir uygulama olması nedeniyle yalnızca tıbbi değil, ahlaki ve dini boyutlarıyla da değerlendirilmektedir. İslamiyet dini, insan hayatını korumayı temel esaslardan biri olarak kabul eder. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da organ bağışını değerlendirirken bu ilkeyi esas almaktadır. Bağışın hangi şartlarda caiz kabul edildiğini açıkça ifade etmektedir.

ORGAN BAĞIŞI GÜNAH MI?

Organ bağışı günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre organ bağışı günah değildir. Aksine bir insanın hayatını kurtarmaya veya yaşam kalitesini artırmaya vesile olan organ bağışı, İslam’ın insan hayatına verdiği değerle örtüşmektedir. Diyanet, organ bağışının “başkasına hayat verme” amacını taşıması sebebiyle olumlu bir davranış olarak değerlendirildiğini belirtmektedir.

Bu noktada organ bağışının günah olmaması için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu şartlar arasında bağışın gönüllü olması, ticari amaç taşımaması ve tıbbi olarak gerekli görülmesi yer almaktadır.

ORGAN BAĞIŞI CAİZ Mİ? Peki organ bağışı caiz mi? Diyanet’e göre organ bağışı caizdir. Din İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışını caiz kabul ederken insan hayatını kurtarmayı esas almaktadır. İslam dininde zaruret hâllerinde bazı yasakların kaldırılabileceği prensibi bulunmaktadır. Organ bağışı da bu kapsamda değerlendirilmekte ve hayat kurtarma amacı taşıdığı için caiz görülmektedir. Diyanet’in caiz kabul ettiği organ bağışı için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bunlar bağış yapan kişinin hayattayken rızasının bulunması, ölümün tıbben kesinleşmiş olması, bağışın karşılığında herhangi bir maddi çıkar sağlanmaması ve bağışın tıbbi zorunluluk hâlinde yapılmasıdır. ORGAN BAĞIŞININ GÜNAHI VAR MI? Peki organ bağışının günahı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre belirtilen şartlar yerine getirildiği sürece organ bağışının günahı yoktur. Organ bağışı, insanın kendi bedeni üzerinde tasarrufu değildir. Başkasının hayatını kurtarmaya yönelik bir fedakârlık olarak değerlendirilir. Bu yönüyle organ bağışı, İslam’ın yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla da uyumludur.

Bu noktada organ ticareti kesinlikle haram kabul edilmektedir. Organ bağışının maddi kazanç amacıyla yapılması, Diyanet’e göre dinen kesin olarak yasaktır. Bu nedenle bağış ile ticaretin birbirinden ayrılması gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. DİYANET’İN KONU ile İLGİLİ NET GÖRÜŞÜ NE? Diyanet İşleri Başkanlığı, organ bağışını insan hayatını kurtaran, ahlaki ve dini açıdan değerli bir davranış olarak değerlendirmektedir. Gönüllülük esasına dayanan, ticari amaç taşımayan ve tıbbi şartlara uygun yapılan organ bağışının dinen caiz olduğu ifade edilmektedir. ORGAN BAĞIŞI SEVAP MI? Peki organ bağışı sevap mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre organ bağışı, gerekli şartlar yerine getirildiğinde sevap olarak değerlendirilmektedir. İslam dininde bir insanın hayatını kurtarmak veya yaşamını kolaylaştırmak büyük bir iyilik olarak kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur” anlayışı, organ bağışının manevi değerini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak Diyanet, organ bağışını bir sadaka-i cariye olarak görmektedir. Bağışlanan organ sayesinde başka bir insanın hayata tutunmasının sevap kazandıracağına dikkat çekmektedir. Ancak bu sevabın geçerli olabilmesi için bağışın gönüllü olması, ticari amaç taşımaması ve tıbbi şartlara uygun yapılması gerektiği bilhassa vurgulanmaktadır.