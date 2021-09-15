Yılmaz Erdoğan'ın hem Asım Noyan karakterine can verdiği hem de yönetmen ve senarist olarak yer aldığı Organize İşler Sazan Sarmalı filmine dair her şey merak konusu. Yapımcılığını BKM filmden Necati Akpınar'ın yaptığı 2018 Yapımı Organize İşler 2 filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU NE?

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Fenomen filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar (Taklacı Ziya)

Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

Atakan Çelik (Bahadır)

Erdem Baş (Dombili Hayri)

Ersin Korkut (Pokemon Ersin)

Güven Kıraç (İhsan)

Ekin Türkmen (Ecem)

Ata Demirer (Sıtkı Besnici)

Mahir İpek (Taci)

Cihan Talay (Nektar)