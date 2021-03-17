Organize İşler Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kimler? Organize İşler Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Sorusu filmseverler tarafından merak konusu oldu. 2018 yılı çıkışlı filmin yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan yaptı. İşte Organize İşler Sazan Sarmalı filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar

Ahmet Mümtaz Taylan

Atakan Çelik

Erdem Baş

Ersin Korkut

Güven Kıraç

Ekin Türkmen

Ata Demirer

Mahir İpek



ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.