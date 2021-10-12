Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Orhan Gencebay'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Son durumu... - Magazin haberleri
ABONE OL

Orhan Gencebay hastanede!

Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Usta sanatçının yakın çevresinden edinilen bilgiye göre ise; Gencebay'ın kalbindeki rahatsızlık sebebiyle hastanede olduğu belirtildi

Orhan Gencebay'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Son durumu... - Magazin haberleri

Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı konuşuluyor. Şubat ayında aşı olan usta sanatçının tedbir amaçlı hastanede olduğu ifade edildi. 77 yaşındaki Gencebay'ın yakın çevresinden ise; 'Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede' açıklaması yapıldı.

Gencebay'ın koronavirüs aşısı olurken çekilen görüntülerini hayat arkadaşı Sevim Emre paylaşmıştı.

Usta sanatçı, geçtiğimiz ay oğlu Gökhan'ı evlendirmişti. Çırağan Sarayı'ndaki düğüne 300 davetli katılmıştı. Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren nikaha, iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tüm Amiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Umut Kurt ile Melisa İnci nişanlandı - Magazin haberleri
MAGAZİN Evlilik yolunda ilk adım
Özgü Kaya'dan 'evlilik' sorularına şaşırtan yanıt: Tüylerim diken diken oluyor! - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Evlilik' sorusuna şaşırtan yanıt: Tüylerim diken ...
Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Hande Erçel, İlayda Akdoğan, Meryem Uzerli Formula 1'deydi - Magazin haberleri
MAGAZİN Ünlüler Formula 1'deydi
İrem Derici: Mustafa Sandal ilk gençlik aşkımdı! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Mustafa Sandal ilk gençlik aşkımdı!"
Selma Ergeç: İkinci el kıyafet giyiyorum! - Magazin haberleri
MAGAZİN "İkinci el kıyafet giyiyorum!"
Tarkan'dan esprili paylaşım: Ormanlar kralı Tarzan! - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Ormanlar kralı Tarzan!'
Ahmet Mümtaz Taylan'dan Tamer Karadağlı'ya tepki! Nihal Yalçın'a ödül vermişti... - Magazin haberleri
MAGAZİN Ahmet Mümtaz Taylan'dan Tamer Karadağlı'ya tepki
Tuba Büyüküstün'den Murat Boz açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİN Tuba Büyüküstün'den Murat Boz açıklaması
Gülşen'in transparan tercihi - Magazin haberleri
MAGAZİN Şeffaf Gülşen
Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e: Çok şey yazarım da yetmez! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Çok şey yazarım da yetmez!"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.