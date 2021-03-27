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Orhan Hakalmaz kimdir? Orhan Haklamaz kaç yaşında, nereli? Orhan Hakalmaz hayatı ve çocukları

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu eğlence programının bu haftaki konuklarından biri olan Orhan Hakalmaz araştırılıyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Orhan Hakalmaz kimdir? Orhan Haklamaz kaç yaşında, nereli? Orhan Hakalmaz hayatı ve çocukları

Orhan Hakalmaz kimdir? Orhan Haklamaz kaç yaşında, nereli? Orhan Hakalmaz hayatı ve çocukları

TRT İstanbul Radyosu'nda Çocuk Saati adlı programda söylediği türkülerle de bilinen Orhan Hakalmaz'ın hayatı araştırılıyor. Orhan Hakalmaz kimdir? Orhan Haklamaz kaç yaşında, nereli? Orhan Hakalmaz hayatı ve çocukları

ORHAN HAKALMAZ KİMDİR?

Orhan Hakalmaz 10 Kasım 1964tarihinde Bayburt'tan Samsun'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak Samsun'da doğdu. Sanata babasının da desteği ile 6 yaşında bağlama çalarak başladı. Eğitimine Samsun'da başlayıp İstanbul'da bitirdi. İlkokulu Samsun'da okudu. 8 yaşında Karadeniz Altınses Yarışmasında Birinci oldu. 12 Yaşında İstanbul Radyosu amatör ses sanatçılığını kazandı ve bant yapma izni verildi.

Birçok kez TRT İstanbul Radyosunda "Çocuk Saati" adlı programa katılıp türkü söyleyip, bağlama çaldı 1977 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı giriş imtihanlarını kazanarak öğrenimine başladı. Konservatuvarda Nida Tüfekçi'nin öğrencisiydi. Aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda iki sene sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı.

1988 yılında 11 senelik eğitimini bitirip mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M. Alanında yüksek lisans yaptı ve tez olarak "Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerin İncelenmesi" adlı çalışmayı sundu. 1994 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Korosunda şef yardımcılığı daha sonra şeflik yaptı. TRT Radyosunun ve Devlet Konservatuvarı'nın T.H.M. konserlerinde solist, korist ve bağlama sanatçısı olarak yer aldı. 2000 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda ki görevinden ayrıldı. Halen albüm ve konser çalışmalarına devam etmektedir.

12.09.2008 tarihinde doğduğu sokak olan Samsun, İlkadım ilçesi, Kadifekale Mahallesi, Kocatepe sokağın adı, Orhan Hakalmaz sokak olarak değiştirilmiştir.

ORHAN HAKALMAZ ÇOCUKLARI

Orhan Hakalmaz evlidir ve Ezgi ve Sinan adında iki çocuğu vardır.

ORHAN HAKLAMAZ TÜRKÜLERİ

Gönlüm & Hiç Sevmeyi Denedin mi? (1991)
Türküler 1 / Karatren (1997)
Destegül (1999)
Sevilir (2001)
Türkü Yolu (2002)
Yalan Dünya (2004)
2005 Türkü Yılı (2005)
Bir Elimde Sevdam Bir Elimde Sazım (2006)
Hediyem Olsun (2008)
Türküler Seni Bekler (2010)
Aheste (2012)
Bu Vatan Bizim (2018)

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