Şarkıcı Orhan Helvacıoğlu, Sezen Aksu, Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Murat Güneş ve Serdar Aslan gibi isimlerin bestelerinin bulunduğu 5 şarkıdan oluşan 'Baş Selamı' isimli maxi single'ını dinleyenlerinin beğenisine sunuyor.

Parçaların aranjesi Erhan Bayrak'ın imzası bulunuyor. Sanatçının stüdyo çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürdü. Kayıtların tamamı ise, vokal koçu Cihan Okan eşliğinde tamamlandı. Albümde aynı zamanda Sezen Aksu'nun daha önce hiç duyulmayan yepyeni bir slow şarkısı da bulunuyor.

5 şarkının yer aldığı maxi single projesinin çıkış şarkısı Murat Güneş 'e ait olan 'Baş Selamı'nın yönetmen koltuğuna ise Ecem Gündoğdu oturdu. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzlu üstlendi. Albüm fotoğrafları Halil Güzel, styling ise Görkem Öden imzası bulunuyor.

Helvacıoğlu'nun maxi single çalışmasını DMC etiketi ile 28 Ocak Salı günü tüm dijital müzik platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

ORHAN HELVACIOĞLU KİMDİR ?

23 Haziran 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen Orhan Helvacıoğlu, 2008 yılında Muğla Anadolu Güzel Sanatlar Lisesini kazandı. Helcacıoğlu, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Sanat Musikisi bölümünde devam ettirdi.

Daha sonra okulun açmış olduğu ses eğitim sınavını kazanarak, bu bölümden de 2017 yılında mezun oldu. 2017 yılında Marmara Üniversitesi'nde pedagoji formasyon eğitimini tamamlayan Orhan, aynı zamanda ud ve amatör olarak da klarnet ve tambur çalıyor.

Üniversitede, Alaaddin Yavaşça, Serap Mutlu Bulut, Münip Utandı, Çiğdem Yarkın gibi ünlü isimlerden ve Mehmet İhsan Özer eşliğinde makam ve Mehmet Erenler ile de Türk Halk Müziği bilgileri eğitimi aldı.