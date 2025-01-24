Orhan Osman'ın Kerala şarkısı çıktı

Sözü, bestesi ve aranjesi kendisine ait olan Orhan Osman'ın Kerala adlı şarkısı, Orhan Osman Production etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkıda Orhan Osman'a, Pınar Toksoy Osman, Dilan Bilmez ve Kobra Murat eşlik etti.

Yaylı çalgıların yanında darbuka, klarnet, perküsyon, davul ve daha pek çok enstrümanla zenginleştirilen şarkının klibinde BIDIYAD Bir Deniz İki Yaka Kolkola Gençlik ve Spor Derneği ve Çanakkale Folklor Araştirma Derneği Gençlik Kulübü dans figürlerini sergiledi.