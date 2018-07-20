Oriente Petrolero - Aurora maçı rakamları

Bolivya LFPB Clausura maçında Oriente Petrolero ile Aurora, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:30. Oriente Petrolero son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Aurora, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 182. İddaa'da Oriente Petrolero kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Aurora kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oriente Petrolero önceki hafta Aurora mücadelesinde 1-0 kazandı.

Aurora ise Oriente Petrolero karşılaşmasında 1-0 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ