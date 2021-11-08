Youtube kanalına çektiği Bir Günlük Anaokulu Öğretmeni Oldum videosuyla sosyal medyada gündem olan Orkun Işıtmak araştırılıyor. Çektiği videoda çocuklarla ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken Orkun Işıtmak'a tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte Orkun Işıtmak hakkında merak edilenler...

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bugün 25 yaşında olan Orkun Işıtmak lise eğitimini Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi.

Üniversite'ye İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde başlayan Orkun Işıtmak daha sonra YouTube’a daha fazla vakit ayırabilmek için eğitimine bir süre ara verdi.

18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurdu. Kendi YouTube kanalında yaptığı "Kirli Çamaşırlar" konseptli videoları Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen adlı platforma taşımıştır.

ORKUN IŞITMAK EŞİ KİM?

Youtuber Orkun Işıtmak 2021 yılında Merve Yorgancılar ile dünayevine girdi.