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Orkun Işıtmak takipçilerinin diline düştü!

Çektiği videolarla YouTube'da 6 milyona yakın aboneye ulaşan Orkun Işıtmak, Instagram paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Işıtmak gelinlik giyerek poz verdiği fotoğraflarıyla alay konusu oldu

10.12.2018 - 11:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Çektiği komik ve eğlenceli videolarla tanınan ünlü YouTuber Orkun Işıtmak sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

YouTube'da 6 milyona yakın abonesi bulunan Işıtmak, Instagram hesabından gelinlik giyerek poz verdiği fotoğrafları, "Yakışmamış mı?" notuyla takipçileri ile paylaştı.

22 yaşındaki genç fenomenin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri bu hali için "Gelin olmuş gidiyorsun" yorumunda bulundu.

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Orkun Işıtmak, kamera şakaları ve eğlenceli videoları ile tanınıyor. Şimdilerde YouTube'da 6 milyona yakın abone sayısına ulaşarak büyük bir başarıya atan genç fenomen, YouTube'a sihirbazlık numaraları ile başladı, ardından oyun videoları çekti. İstanbul Üniversitesi'ni kazanan ancak eğitimine ara veren Işıtmak, Türkiye'de Youtube'dan en çok para kazanan isimlerden biridir.

BURASI TARLABAŞI DEYİP ORKUN IŞITMAK'A SALDIRMIŞTI

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, geçtiğimiz aylarda yanlış anlaşılma sonucu darp edilmişti.

 

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